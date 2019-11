Si barrica in casa con la pistola e minaccia la sorella: 57enne ravennate denunciata

Nel tardo pomeriggio di giovedì alcune Volanti della Polizia sono intervenute presso un’abitazione di Ravenna, a causa di una richiesta giunta al numero di emergenza, per una 57enne ravennate che, chiusasi in casa, rifiutava qualsiasi contatto con i familiari.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno appreso da una sorella che, all’ennesimo tentativo di incontrarla, la donna aveva espresso un netto rifiuto rammentandole che in casa aveva una pistola. Gli agenti, riusciti ad accedere all’interno dell’appartamento e dopo aver ricondotto alla calma la donna, hanno eseguito una perquisizione dell’immobile rinvenendo e sequestrando una pistola Beretta calibro 7,65 e 22 cartucce dello stesso calibro, che a detta della donna era appartenuta in passato a suo padre.

La 57enne, trasferita al locale ospedale per le cure del caso, è stata così denunciata per minaccia grave e detenzione abusiva di armi in quanto la pistola è risultata non censita.