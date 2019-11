Addio a Lola, cocker ‘motociclista’ che viaggiava per beneficenza

Nelle ultime ore ci ha lasciato Lola, cagnolina nota nella città di Ravenna e anche in tutta Italia per essere il cocker spaniel motociclista che viaggiava per beneficenza assieme al suo ex proprietario Domenico Pazzi. La coppia ha percorso in diverse occasioni i più importanti passi alpini transidando più volte anche sul Lago di Garda, esplorando anche regioni quali Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Nel 2017 Lola era andata in ‘pensione consegnando al comune di Ravenna i suoi occhiali da viaggio.

Pezzi ha lasciato un messaggio sulla sua pagina Facebook per ricordare la sua compagna di mille avventure: “Ciao Lola, salutami i miei mici Grimy, Thea, Toffee, Leo, Mortimer, Penny e Dudy. Siete tutti nel mio cuore”. Lola, in moto assieme al suo padrone dall’età di 5 mesi di vita, è diventata nel tempo mascotte di tanti centauri, prendendo parte a tanti eventi a scopo benefico promuovendo raccolte fondi destinate agli animali abbandonati.

Tra le tante iniziative benefiche di Domenico Pazzi e Lola, molte delle quali patrocinate dal comune di Ravenna, ricordiamo i calendari con le foto denominati “In viaggio con Lola”, venduti durante il periodo natalizio non solo in Italia ma anche fuori dall’Europa.