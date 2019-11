Allerta gialla per criticità idraulica martedì 12 novembre anche nel territorio della Bassa Romagna

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha emanato una nuova allerta per criticità idraulica, la n.99 del 2019, valida per la giornata di martedì 12 novembre, valida anche per il territorio della Bassa Romagna.

L’instaurarsi di una perturbazione sul Tirreno determinerà l’afflusso di correnti umide ed instabili sulla nostra regione. Sono previste precipitazioni moderate diffuse e persistenti sul settore centro-orientale, dove i fenomeni potranno assumere carattere di rovescio e determinare criticità idrauliche localizzate sul reticolo secondario di pianura. Le precipitazioni risulteranno invece deboli-moderate sul settore occidentale.

L’allerta completa (la numero 99 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è attivo il numero verde 800 072525.