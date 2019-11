Chiuso tratto della Ss 3 bis “Tiberina” per caduta di materiale da un viadotto nei pressi di Cesena

Sulla strada statale 3 bis “Tiberina” è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Roma, ove era istituito un doppio senso di marcia per la presenza di lavori in carreggiata opposta, tra gli svincoli San Vittore e Cesena Ovest, a causa di un ammaloramento localizzato della strada in prossimità di un viadotto nel territorio comunale di Cesena.

Il deterioramento, accelerato dalle cattive condizioni meteo di questi giorni, ha provocato la caduta di materiale sulla strada sottostante, che ha reso necessaria la chiusura della statale 3 Bis e la deviazione del traffico sulla viabilità secondaria, con segnalazioni in loco.

I tecnici Anas, subito intervenuti sul posto, hanno verificato l’assenza di problemi di natura statica dell’opera peraltro già monitorata e sulla quale erano stati programmati interventi di manutenzione già a partire da mercoledì 13 novembre.

Pertanto, a seguito di quanto occorso, tali lavori verranno anticipati, salvo condizioni meteo avverse, a partire dalla mattinata di domani.

Attualmente permane deviato su viabilità secondaria il solo flusso traffico in direzione Roma.