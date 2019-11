Lugo. Spaccata all’Unieuro. Rubati smartphone e computer per 20mila euro

Colpo nel cuore della notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre all’Unieuro di via Piratello, a Lugo.

Intorno alle 3.30 un gruppo di malviventi con un suv rubato ha sfondato la saracinesca del negozio e, in pochi minuti, rubato smartphone e pc, riuscendo ad portare via un bottino del valore di 20mila euro.

All’arrivo dei Carabinieri di Lugo, non vi era più traccia della banda di criminali. Forse le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza potranno fornire elementi utili alle indagini.