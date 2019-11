Faenza. Incidente in via Sant’Andrea: 4 feriti tra cui una 16enne trasportata al Bufalini

Ieri sera, mercoledì 13 novembre, verso le ore 18,30 alle porte di Faenza in via S.Andrea nei pressi del civico 12, per cause in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Faenza due veicoli si sono scontrati finendo entrambi fuori carreggiata: una VW Passat è finita nei pressi del cancello di ingresso del civico 12 mentre la Ford Focus ha terminato la corsa nel fosso laterale.

I soccorsi sono giunti in brevissimo tempo sul luogo del sinistro con Vigili del Fuoco e personale del 118 con 4 ambulanze e auto medicalizzata.

Quattro i feriti di cui una ragazza di 16 anni trasportata d’urgenza al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.

Sempre a Cesena è stato ricoverato anche un ragazzo di 17 anni, trasportato con codice di media gravità per precauzioni, mentre gli altri due feriti sono stati portati all’ospedale di Faenza con codici di minore gravità.