Dopo le 18 di oggi pomeriggio, giovedì 14 novembre, davanti al bar Tennis Zalamella sull’omonima via, a Ravenna, si è verificato un incidente stradale, pare senza feriti: un’auto ha infatti urtato, per cause ancora al vaglio, diverse auto in sosta. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Municipale per gestire la viabilità, bloccata sulla corsia interessata per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.

