È stato presentato questa mattina nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna dal Colonnello Roberto De Cinti, quasi in contemporanea con la presentazione nazionale a Roma, il Calendario Storico dei Carabinieri 2020. Prodotto editoriale con una tiratura di oltre un milione di copie, il calendario storico dell’Arma è un oggetto ambito, amato dai cittadini, consa che testimoniano la vicinanza di cui gode la Benemerita.

Nato nel 1928, dopo l’interruzione post-bellica dal 1945 al 1949, la pubblicazione del Calendario – giuna quest’anno alla 87^ edizione – venne ripresa regolarmente nel 1950. Quello del 2020 può essere definito un calendario “narrativo”: racconta della vita quotidiana dei Carabinieri, attraverso le tavole realizzate dall’artista Mimmo Paladino – tra i massimi autori contemporanei, celebre esponente della transavanguardia, che ha visto le proprie opere esposte permanentemente in alcuni dei principali musei internazionali come il Metropolitan di New York – accompagnate da toccanti testi scritti dalla scrittrice Margaret Mazzantini – scrittrice di fama mondiale, vincitrice di numerosi premi, tra i quali lo Strega e il Campiello, che con la sua prosa incisiva ha trasformato vicende reali in toccanti narrazioni.

LA COPERTINA

Il calendario si apre con una copertina dall’intenso color oro, che oltre a richiamare la tradizione estetica del passato – riprende l’oro utilizzato nei mosaici bizantini di Ravenna e dai maestri senesi, poi ripreso da Gustav Klimt nei suoi celebri dipinti – celebra simbolicamente il metallo della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, conferita 100 anni fa – il 5 giugno 1920 – alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri per la partecipazione al primo conflitto mondiale, con la seguente motivazione: “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia”.

I 12 MESI

Nelle pagine che compongono i 12 mesi del calendario, tra le mirabili illustrazioni di Paladino, si rincorrono storie ordinarie di vita di servizio, fatti e anedotti raccontati chissà quante volte tra colleghi, ma che per l’occasione vengono narrati dalla penna sublime di Mazzantini che trasforma anche l’avvenimento più quotidiano in un racconto breve, da leggere fino in fondo.

E così a Gennaio si percorrono le strade di Roma sulle tracce di tre furfanti colti in flagrante, a Febbraio si va per i boschi della Riserva di Monte Corvo di Popoli a salvare animali intirizziti dal gelo, a Marzo una donna carabiniere racconta dell’esperienza in missione di training a Gerico con le donne della polizia palestinese, mentre a maggio scende una lacrima con la storia di Jamil, 12enne della provincia di Venezia, sorpreso a rubare penne e matite per procurarsi il corredo scolastico che i genitori indigenti non si potevano permettere, ma che i Carabinieri intervenuti sul furto hanno provveduto ad pagare per lui.

Due pagine dedicate all’Emila Romagna: Agosto, con la storia di un delicato intervento per salvare un’anziana, aspirante suicida a Sant’Ilario d’Enza in provincia di Reggio Emilia e Ottobre, che narra dell’aiuto prestato ad un anziano disabile a Viserba di Rimini. Per leggere tutte le storie e godersi le tavole di Paladino è possibile sfogliare la galleria fotografica allegata.

L’Agenda Storica, dedicata quest’anno alla scuola Marescialli e a Salvo D’Acquisto, il Calendarietto da tavolo, dedicato alle piazze d’Italia e alla presenza dei Carabinieri nei luoghi simbolo delle città e il Planning, completano poi i prodotti editoriali 2020.