Ingressione marina per l’alta marea. I cittadini lamentano: Si chiudono le strade e non i buchi… VIDEO

In questi giorni a causa di una eccezionale alta marea e della concomitanza di venti forti che hanno interessato l’alto Adriatico si sono verificate situazioni di ingressione marina a Lido Adriano, Marina di Ravenna e Porto Corsini, che hanno comportato la chiusura di alcuni tratti di strade, a Marina di Ravenna, in particolare, in via Molo Dalmazia.

Come riportato da un utente sulla pagina Facebook del Comitato Cittadino Marina di Ravenna, che ripropone la lamentela e il video pubblicato dal Bar Timone su via Molo Dalmazia a Marina di Ravenna, la situazione resta ‘scomoda’… “Spiegatemi perché non comprendo – lamenta l’utente riferendosi al video in questione – Da tre giorni la strada si è ‘sfondata’ e da tre giorni abbiamo alte maree anormali… Ma a cosa serve chiudere la strada se nei momenti di bassa non si argina un po’ il buco?”

L’ultimo aggiornamento della Municipale conferma che tutta via Molo Dalmazia è chiusa fino al faro per la presenza di acqua in strada (alle 11.45 circa 10/15 cm). Il controllo prosegue nel pomeriggio almeno fino alle 16,00. Nei lidi sud invece la situazione è buona.

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 15, alla mezzanotte di domani, sabato 16 novembre, sarà peraltro attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 103, per criticità idrogeologica, idraulica e costiera, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.