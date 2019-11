Pedonalizzare Piazza Garibaldi. La proposta di Daniele Perini (Ama Ravenna) in vista del 2021

Con un’ interrogazione con risposta scritta in Consiglio Comunale, Daniele Perini, Capogruppo “Ama Ravenna” ha chiesto, in vista di Dante 2021, che Piazza Garibaldi venga liberata dalle automobili, “per permettere una migliore vista della tomba del Poeta”.

“Ravenna si caratterizza nel panorama internazionale per il proprio inestimabile patrimonio artistico-culturale e per la spiccata vocazione turistica che costituisce, tra l’altro, elemento cardine del mandato stesso del sindaco de Pascale – premette Perini, evidenziando che – si sta rapidamente avvicinando il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, nel 2021, evento destinato ad essere celebrato con adeguate manifestazioni, in grado di richiamare, tra studiosi e turisti, un elevatissimo numero di persone”.

Secondo Perini Ravenna “la presenza delle auto parcheggiate in corrispondenza degli spazi che lambiscono il Palazzo della Prefettura e quello delle Poste in Piazza Garibaldi costituisce per i turisti che affluiscono da Piazza del Popolo un impedimento alla visione della vicina Tomba di Dante”.



Il Capogruppo “Ama Ravenna” chiede quindi al sindaco di considerare la possibilità di pedonalizzare di Piazza Garibaldi.