Pretende di essere pagato per un consiglio e picchia il conoscente: 39enne denunciato per estorsione

Ieri pomeriggio una Volante della Polizia di Ravenna è intervenuta in via Fiume dove era stata segnalata una lite ‘animata’ tra due uomini, di cui uno armato di coltello. Sul posto, gli agenti hanno appreso dall’uomo che aveva richiesto l’intervento che l’altro, S.A., 39enne beneventano residente a Ravenna, lo aveva ripetutamente colpito al volto pretendendo del denaro come pagamento per averlo consigliato nell’acquisto di due telefoni cellulari.

Al netto rifiuto dell’uomo, che aveva cercato di allontanarsi dal luogo, S.A. ha estratto un coltello e, dopo averlo raggiunto in strada, lo ha minacciato più volte sino a quando l’uomo, riuscito a liberarsi dalla sua presa, ha chiamato i soccorsi al 112. Nonostante ciò S.A., per nulla intimorito, si è avvicinato all’autovettura del conoscente squarciandone gli pneumatici. S.A., con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, è stato condotto in Questura,dove ha rimediato una denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravati.