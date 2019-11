Spariscono le luminarie, poi si scopre il ‘mistero’: erano rimaste attaccate a un veicolo

Come segnala uno degli amministratori della pagina Facebook del Comitato Cittadino Marina di Ravenna, questa mattina alcuni cittadini si sono accorti che “erano sparite le due luminarie di via IV Novembre”. Cosa era successo? “Dopo qualche ora sono arrivate alcune foto da un cittadino” che, andando a Ravenna, si è trovato davanti alla ‘risoluzione del mistero’: le luminarie erano rimaste attaccate a un veicolo in transito, per sbaglio. “Per noi comunque un danno – ha commentato l’amministratore – al di là delle risate che mi sono fatto vedendo le foto”.