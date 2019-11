Ravenna, Re di Girgenti, lunedì 18 novembre inaugurazione del nuovo mobilio donato da IKEA

Lunedì 18 novembre, alle 9,30 al Re di Girgenti in via Mangagnina 61, sarà inaugurato il nuovo mobilio donato da IKEA al Comitato cittadino antidroga che gestisce la struttura per l’accoglienza delle persone in difficoltà, in convenzione con il Comune. Saranno presenti il sindaco Michele de Pascale, l’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi, l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani, Carla Soprani, responsabile della gestione di Re di Girgenti, Emilia Carolla, responsabile punto vendita IKEA di Rimini, Davide Niemeijer, specialista di sostenibilità per i punti vendita IKEA di Rimini, Ancona e Chieti.