Cervia. Allerta gialla fino alle 24 di martedì 19 novembre per criticità idraulica, idrogeologica e costiera.

La ProtezioneCivile ha emanato una nuova allerta meteo, la n° 106/2019, con codice giallo fino alle 24 di martedì 19 novembre per criticità idraulica, idrogeologica e costiera.

In particolare nella giornata di martedì 19 novembre sono previste precipitazioni diffuse. Iniziate nella seconda parte della giornata di lunedì 18, le precipitazioni continueranno ad interessare la nostra regione, assumendo un carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali.

Per quanto riguarda la criticità costiera il livello di allerta è definito anche tenendo conto dello stato di vulnerabilità in cui versa il litorale.

Fenomeni stazionari nelle 48 ore.

Il comune raccomanda di seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/