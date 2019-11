Secondo le previsioni meteo di Arpae Emilia Romagna, anche per la giornata di oggi, martedì 19 novembre, è previsto cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni estese ed in genere di moderata intensità, con isolati rovesci, sul settore emiliano, deboli ed in forma più isolata su quello romagnolo.

Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni che tenderanno a concentrarsi sulla parte più occidentale della regione.

Le temperature minime sono in aumento, anche sensibile sulle aree di pianura emiliane: valori compresi tra 8°C della pianura occidentale e 12°C della costa. Massime in lieve rialzo sull’Emilia occidentale dove avremo valori prossimi a 11°C, tra 12°C e 15°C sulla restante parte della regione.

Venti moderati da sudest su mare e costa, da est sulle aree pianeggianti, con intensità in calo dalla sera. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa, molto mosso al largo.