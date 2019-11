Molesta passanti in stazione a Ravenna, fermato dai carabinieri fornisce false generalità: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 25enne, originario del Ghana, regolare sul territorio italiano, per aver fornito false generalità durante un controllo.

Durante la notte tra il 17 e 18 novembre erano giunte al 112 NUE diverse segnalazioni di persone che, dirette verso la stazione, venivano intercettate e molestate da uno straniero. La pattuglia della Sezione Radiomobile grazie alle descrizioni era riuscita a rintracciare l’uomo in prossimità del sottopasso.

Alla richiesta dei documenti il giovane, in evidente stato di ebbrezza, aveva iniziato ad insultare i militare e, solo dopo alcuni minuti di inviti, aveva fornito il proprio nome. Essendo sprovvisto di valido documento di riconoscimento, è stato sottoposto ad identificazione tramite le impronte digitali e si è inequivocabilmente accertato che aveva declinato ai militari false generalità e ed era gravato da numerosi precedenti di polizia.

L’uomo, con questi elementi, è stato dichiarato in stato di arresto. Ieri, 18 novembre, al termine del processo per direttissimo, con la convalida e la richiesta dei termini a difesa, il Giudice del Tribunale di Ravenna gli ha imposto l’obbligo di firma in attesa della prossima udienza.