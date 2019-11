Bassa Romagna: il livello di allerta per criticità idraulica scende da rossa ad arancione

La protezione civile dell’Emilia Romagna ha emanato l’allerta n.108 del 2019 che porta il livello di allerta per criticità idraulica da rossa ad arancione per la zona D, che comprende anche il territorio della Bassa Romagna. Per la giornata di giovedì 21 novembre si segnalano deboli piogge, localmente anche a carattere di rovescio, sui rilievi centro-occidentali. Nella zona D l’allerta arancione si riferisce al transito della piena del fiume Reno nel tratto compreso tra le sezioni di Opera Reno e Bastia e non riguarda pertanto direttamente la zona della Bassa Romagna.

L’allerta completa (la numero 108 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800 072525.