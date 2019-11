Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza, Giuseppe Gerli, in visita al Comando Provinciale di Ravenna

Nella giornata di mercoledì 20 novembre, il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, ha fatto visita al Comando Provinciale di Ravenna ove ha incontrato i Comandanti dei Reparti della provincia, con i quali ha fatto un punto di situazione sull’andamento delle attività di servizio e sulle peculiarità del contesto territoriale.

Il Generale, accompagnato dal Comandante Provinciale Colonnello Andrea Fiducia, si è poi recato presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e presso la 1a Compagnia di Ravenna, dove ha preso visione degli esiti dei servizi conclusi e delle attività operative in corso a contrasto dell’evasione e delle frodi fiscali, degli illeciti in materia di spesa pubblica e della criminalità economica e finanziaria.

Nel corso della visita l’Alto Ufficiale ha incontrato il personale in servizio presso i reparti, al quale ha espresso il proprio compiacimento per il lavoro svolto a presidio della legalità e rivolto il proprio ringraziamento per l’impegno quotidianamente profuso nella lotta all’economia criminale, a tutela del tessuto imprenditoriale sano del territorio.