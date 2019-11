Lugo. Modifiche alla viabilità in Via Emaldi

Da venerdì 22 novembre fino a lunedì 2 dicembre è istituito un divieto di sosta con rimozione per tutto il giorno nel tratto di strada di via Emaldi, a Lugo, dal civico 50/1 al 54/1 per permettere alcuni lavori sul tetto di un condominio.

Nelle giornate di lunedì 25 novembre, martedì 26 novembre e lunedì 2 dicembre sarà istituito un divieto di circolazione, dalle 8 alle 18, in via Emaldi nel tratto compreso tra via Compagnoni e viale Bertacchi per la presenza di una piattaforma che dovrà eseguire i lavori sul tetto. Per questo motivo in quelle giornate la viabilità sarà modificata: chi percorrerà via Emaldi dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra in via Compagnoni, mentre chi già percorre via Compagnoni giungendo da viale Miraglia dovrà procedere diritto giunto all’intersezione con la via Emaldi.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 0545 38444, email urp@comune.lugo.ra.it.