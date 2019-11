Massa Lombarda. Ladri svuotano il salone di parrucchieri AeB di Piazza Ricci. La titolare: “Domani operative al 100%”

Alessandra Muccinelli, una delle titolari del Salone di bellezza AeB di Piazza Ricci a Massa Lombarda, non ha dubbi: è stato un furto su commissione, quello messo a segno nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre.

I ladri hanno portato via tutte le piastre e i phone oltre agli shamppo e alle maschere per capelli per un valore complessivo attorno ai 15 mila Euro ma non hanno preso nè il computer nè la televisione.

“Ad accorgersi di ciò che era accaduto è stata una delle ragazze del salone questa mattina, all’orario di apertura. Ha trovato la serratura forzata e il negozio sottosopra” – prosegue Alessandra – “Le scansie dove tenevamo tutti i prodotti erano vuote. E parliamo di prodotti professionali di alto valore e facilmente commerciabili”. Secondo la titolare i malviventi sapevano cosa cercare e dove trovarlo.

“Domani saremo aperte, come sempre – continua Alessandra – anche perchè dopo un furto così non possiamo permetterci di tenere chiuso il salone- . Oggi abbiamo contattato i nostri fornitori e da domani torniamo operative al 100%. Siamo più forti noi dei ladri! – conclude.