Sono più di 8.500 le Sardine di Ravenna anti Salvini: una manifestazione se verrà il leader della Lega in città

Aumentano a vista d’occhio gli iscritti al gruppo facebook Sardine di Ravenna, a cui in poco più di 24 ore hanno aderito oltre 8.500 persone.

Tommaso Polci, uno degli amministratori, ha postato una comunicazione per specificare che non è stata ancora fissata alcuna data per il flash mob.

“Siamo in attesa di capire, anzitutto, se Salvini terrà un comizio a Ravenna. In tal caso, l’evento avrà luogo nello stesso giorno. In caso contrario verrà comunque scelta una data, precedente alle elezioni regionali, per lo svolgersi della manifestazione”.