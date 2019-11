Fa una manovra sospetta con l’auto, e i Carabinieri lo fermano: 23enne beccato con la cocaina

I Carabinieri di Faenza hanno notato un’autovettura con targa straniera fare una manovra di sorpasso un po’ azzardata: a quel punto hanno fermato l’uomo alla guida lungo via Tolosano e immediatamente si sono accorti che il 23enne che è apparso nervoso. Il ragazzo ha poi asserito di non avere con sé i documenti, ma si è detto disponibile a mostrarli dopo averli reperiti presso la sua abitazione poco distante dal luogo del controllo. Una volta giunti all’abitazione e aperto il portone condominiale, il ragazzo ha iniziato a correre lungo le scale e, una volta aperta la porta di casa e entrati all’interno, i militari dell’Arma hanno notato subito 6 involucri termosaldati di cocaina sul tavolo della cucina.

È stata rinvenuta anche della marijuana, 5 ritagli di plastica utilizzati per il confezionamento, una busta di plastica con tagli compatibili al confezionamento e un rotolo di carta stagnola, denaro contante e, in particolare, 100 euro suddivisi in banconote da 20 euro tutte riposte all’interno della tasca sinistra della giacca indossata dal giovane. Terminata la perquisizione, il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto. La droga e il materiale per il confezionamento è stato posto sotto sequestro e versato presso l’Ufficio corpi di reato. Il denaro, invece, è stato posto sotto sequestro e versato in un apposito libretto postale giudiziario. Il 23enne, senza precedenti penali, è stato posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo del giorno seguente. L’arresto è stato convalidato e rimesso in libertà.