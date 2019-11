Giornata per ricordare le vittime della transfobia: a Ravenna, camminata commemorativa

Anche Ravenna celebra il TDoR, Transgender Day of Remembrance, per commemorare le vittime della violenza dell’odio transfobico e lo fa con una camminata commemorativa, che unirà la comunità LGBTI+, la cittadinanza e le istituzioni. Il raduno è programmato per domenica 24 novembre ai Giardini Speyer alle 17 per dirigersi verso Piazza del Popolo, dove ci sarà un rito laico in memoria delle vittime di transfobia dell’ultimo anno. Alle 19 seguirà un aperitivo al Grinder Coffee Lab di via di Roma. L’organizzazione è a cura di Arcigay Ravenna in collaborazione con Gruppo Trans.

“Le persone a cui è dedicato questo giorno – spiega Giulia Maglia, vicepresidente di Arcigay Ravenna – oggi non ci sono più, vittime della più estrema transfobia; ma non si deve dimenticare la violenza che tutti i giorni le persone transessuali e transgender subiscono, violenze che li privano spesso di diritti fondamentali, fra cui il diritto alla salute e al lavoro, che porta a casi di isolamento sociale, e addirittura al suicidio”.

“Non dobbiamo rischiare che questa occasione si trasformi in semplice routine annuale – precisa Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna -. Serve che la società impari e si evolva in un’ottica di rispetto, in modo che tutte le persone possano vivere esistenze più felici. Un buon punto di partenza è la legge regionale contro l’omobitransnegatività, ma non basta se non segue nella pratica una sensibilizzazione attiva della cittadinanza”.