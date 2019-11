I Carabinieri di Faenza hanno celebrato la Virgo Fidelis

Stamattina a Faenza nella Chiesa dei Cappuccini è stata celebrata la messa per la celebrazione della Virgo Fidelis, la Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Ricorre inoltre anche il 78esimo anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del 1° Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. Per quel fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare e quei caduti “sono andati a far parte della folta schiera di Carabinieri che, in pace e in guerra, hanno saputo tener fede al giuramento prestato fino all’estremo sacrificio”.

Oggi si celebra anche la “Giornata dell’Orfano” ed è proprio a loro che, dicono i Carabinieri, “vogliamo rivolgere il nostro più sentito pensiero. Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco di Faenza, il Commissario della Polizia di Stato Dott. Antonio De Murtas, il Comandante della Guardia di Finanza Cap. Antonio Petti, il Presidente dell’Associazione Carabinieri Col. Giancarlo Tatta e i vari soci delle varie associazioni d’Arma, cittadini faentini e Carabinieri in congedo”.