I Carabinieri di Ravenna hanno celebrato la Virgo Fidelis

Questa mattina 21 novembre, in Ravenna, presso la Cattedrale di Piazza Duomo, Mons. Lorenzo Ghizzoniha celebrato la Santa Messa in occasione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nonché del 78° anniversario della “Battaglia di Culqualber” e della “Giornata dell’Orfano”.

Alla cerimonia le massime autorità della Provincia, tra le quali S.E. Dott. Enrico Caterino, Prefetto di Ravenna, i Carabinieri della sede, una rappresentanza delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali di Ravenna, le vittime del dovere, i familiari di quelle decedute, i congiunti dei militari caduti, le vedove e gli orfani assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C..

L’immagine ufficiale di S. Maria Virgo Fidelis, con bassorilievo in gesso dorato custodito presso la cappella del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, coglie l’evento misterioso e unico dell’Annunciazione. Il “Si” della Vergine alla volontà di Dio rappresenta un momento umile, senza riserve e fedele.