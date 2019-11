Incidente a Ravenna. Ciclista travolto in Via Canale Molinetto

Incidente in Via Destra Canale Molinetto, all’altezza del distributore Agip alle porte di Punta Marina, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 20 novembre. Un ciclista 37enne, mentre percorreva lo stradone in direzione mare, è stato travolto da un’auto guidata da un 25enne.

L’uomo è finito prima sul cofano della vettura e poi ha sbattuto contro il parabrezza, riportando gravi ferite.

Immediato l’intervento del 118, giunto sul posto con l’ambulanza e l’auto medicalizzata. Dopo le prime cure sul posto il ciclista è stato trasportato, in codice di media gravità, al Bufalini di Cesena.

Sul posto la polizia locale di Ravenna per i rilievi.