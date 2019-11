CMC Ravenna a processo sul porto di Molfetta. Il Pm: “Da assolvere”

Si avvia verso la conclusione il processo a Trani che ha coinvolto anche alcuni ex dirigenti e dipendenti della Cmc Ravenna, accusati di ipotesi di truffa e di reati ambientali in relazione alla costruzione porto turistico di Molfetta

Come riportano i quotidiani locali, il Resto del Carlino di Ravenna e il Corriere di Romagna nelle pagine di cronaca locale, il Pubblico Ministero di Trani ha chiesto per la Cmc l’esclusione della responsabilità amministrativa “perché il fatto non sussiste”, per quattro delle cinque ipotesi di truffa.

Il colosso ravennate era capofila di un ATI, la Molfetta Newport, che vinse la gara per l’appalto del porto turistico pugliese. In seguito al ritrovamento di ordigni bellici, i lavori vennero fermati e a causa della bonifica i ritardati nel cantiere, portarono gli imputati a beneficiare di fondi che non avrebbero dovuto ricevere. Secondo l’accusa i manager erano a conoscenza della presenza degli ordigni.

Nei giorni scorsi il Pubblico Ministero di Trani ha chiesto per la Cmc l’esclusione della responsabilità amministrativa. L’unico capo di imputazione per cui si chiede la condanna di Cmc, con pagamento di una sanzione pecuniaria tra i 25 e i 30 mila euro, riguarda la truffa nei confronti del comune di Molfetta per aver utilizzato dei massi di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto.