Anche per la giornata di oggi, venerdì 22 novembre, nuvolosità sparse con cielo molto coperto con riduzioni di visibilità dovute a foschie e/o banchi di nebbia; nel pomeriggio parziali rasserenamenti sul settore centro-orientale. Precipitazioni deboli irregolari sul settore occidentale in intensificazione in serata sui rilievi appenninici.

Le Temperature massime sono comprese tra 11 e 15 gradi. I venti in pianura deboli orientali, con rinforzi da sud-est su costa e mare; deboli moderati, meridionali, sui rilievi. Mare poco mosso con tendenza ad aumento del moto ondoso dalla sera.