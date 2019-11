Camion esce di strada, via Reale bloccata per diverse ore

La Polizia Locale Bassa Romagna comunica che alle 16,30 circa sulla SS.16 Adriatica (via Reale Lavezzola) al km 122+500 un camion è uscito di strada nel tratto compreso fra Ponte Bastia fiume Reno per chi proviene da Ferrara e all’intersezione con la via Margotta SP39 di Voltana per chi proviene da Ravenna: il tratto è dunque rimasto chiuso alla circolazione stradale per alcune ore.