Incidente in cantiere edile nel faentino. Fillea Cgil: “È emergenza, bisogna intervenire”

La Fillea Cgil informa di un altro caso di incidenti sui luoghi di lavoro. Si tratta di un infortunio avvenuto lo scorso mercoledì 20 novembre nel territorio faentino e a quanto pare, avrebbe avuto gravi conseguenze per il lavoratore coinvolto. “Siamo vicini al lavoratore infortunato – dicono dalla Fillea – e gli auguriamo che si possa riprendere il prima possibile. L’episodio è solo l’ultimo di un lungo elenco di infortuni. Poche settimane fa si è verificato un incidente mortale nel Lughese. Come Fillea Cgil riteniamo che gli infortuni e gli incidenti sul lavoro siano un’emergenza nazionale su cui bisogna intervenire”.

“In edilizia ormai non esistono più le più elementari regole sui diritti e sulla sicurezza dei lavoratori – aggiungono -, in più stiamo assistendo a un dumping contrattuale con lavoro nero e lavoro grigio che porta il settore fuori dalle regole contrattuali e legislative. I più esposti sono sicuramente i lavoratori, sia sul piano dei diritti contrattuali che sulla prevenzione e la sicurezza. Oltre la formazione necessaria per i lavoratori, bisogna aumentare la vigilanza degli organi ispettivi coinvolgendo le parti interessate per prevenire gli incidenti”.

“Gli incidenti sul lavoro non possono essere considerati una routine o come qualcosa di normale – concludono -, bisogna fare di tutto perché non avvengano. La Fillea Cgil è a disposizione per collaborare con gli organi di vigilanza e ispettivi per prevenire tale fenomeno”.