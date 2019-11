Ravenna, incidente in via Faentina tra auto e autocisterna: traffico bloccato

Traffico bloccato in via Faentina, a Ravenna, questa mattina, venerdì 22 novembre in direzione Fornace Zarattini a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 7.45 in via Faentina, all’altezza dello stabilimento dell’Edile Ravennate. L’incidente ha coinvolto un’autocisterna ed un’auto, stando alle prime indicazioni fornite dalla polizia locale di Ravenna, con un solo ferito non grave soccorso sul posto dal personale del 118 con ambulanza ed automedicalizzata. Presenti anche una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia del Trasporto Pesante. Si è intervenuti con autogrù per spostare i mezzi.

Sempre dalla Polizia locale avvisano che la circolazione è stata ripristinata, inizialmente il tratto di strada era stato bloccato e si procedeva con un senso unico alternato. Si ravvisano comunque possibili rallentamenti.