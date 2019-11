Scomparsa Adriana Spazzoli, vedova di Giorgio Squinzi. Il cordoglio di Antonio Patuelli

Antonio Patuelli partecipa commosso al grande dolore della famiglia e dell’azienda per la scomparsa di Adriana Spazzoli, vedova da pochissime settimane di Giorgio Squinzi.

“Di Giorgio e Adriana – dichiara Patuelli – conserverò tanti bei ricordi di confronto intellettuale e professionale, sia nelle sedi associative di Confindustria e di Abi, sia nella loro importantissima azienda a Milano, che Giorgio guidava, e dove Adriana aveva importantissimi incarichi operativi decisivi per lo sviluppo dell’impresa. Ancor più non dimenticherò i tanti incontri in Romagna a cui Giorgio ed Adriana erano legatissimi con assidue frequentazioni e abitudini tipicissime come l’amore per la bicicletta fra Forlì e Milano Marittima”.

Infine Antonio Patuelli ricorda in Giorgio e Adriana “limpide figure di imprenditori mai rassegnati e sempre impegnati per lo sviluppo e l’occupazione”.