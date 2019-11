Sindaco Medri su Comando Municipale di Cervia: “Copriremo posti vacanti, Polizia Locale è priorità”

L’Amministrazione Comunale di Cervia dice la sua sull’ordine del giorno presentato dal Gruppo Lega in consiglio comunale a proposito del comando della Polizia Locale.

Il sindaco Massimo Medri precisa che “l’Amministrazione Comunale ha sempre riservato al settore della Polizia Locale una grande attenzione potenziandone l’organico sia d’inverno che d’estate. Sono stati conseguiti risultati importanti in diversi settori e in particolare nella lotta all’abusivismo commerciale, con la guida del vice comandante Vicario e dei suoi collaboratori, con riconoscimenti di livello nazionale. Nell’ambito della riorganizzazione complessiva dell’Ente, necessaria per il progressivo pensionamento di alcuni dirigenti e per l’adeguamento ai nuovi obiettivi programmatici previsti nel programma di legislatura, saranno individuati gli ambiti di competenza e le modalità per la graduale copertura dei posti vacanti fino ad oggi interamente coperti”.

“In questa ottica – continua Medri -, sicuramente, il settore della Polizia Locale avrà un ruolo fondamentale. Peraltro è già stato avviato un percorso per potenziare la dotazione strumentale e strutturale, per l’organizzazione dei servizi che tengano conto delle priorità indicate dal programma di legislatura (presidio e controllo del territorio, contrasto allo sballo, rapporto con il pubblico ecc) per affrontare i temi dell’emergenza climatica. Ci sembra, quindi, che riportare affermazioni fatte durante un interrogatorio, oltretutto non attuali, fornisca un quadro incompleto e fuorviante. La discussione deve proseguire negli organi preposti e con gli organismi di rappresentanza e quindi, possibilmente, fuori dalle aule giudiziarie e dalle pagine dei giornali (se non come pura informazione) per addivenire a scelte nell’interesse della città e il più possibile condivise”.

“Tutti – conclude -, a partire dagli operatori coinvolti, si devono sentire motivati e soddisfatti perché svolgono un ruolo delicato, spesso incompreso e alcune volte pericoloso, ma indispensabile per aiutare e dare serenità e sicurezza ai nostri cittadini”.