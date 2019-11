Ancora cielo molto molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata di oggi, sabato 23 novembre, e di domani, domenica 24, secondo le previsioni Arpae Emilia Romagna. Per oggi sono previste precipitazioni deboli- moderate irregolari dapprima sul settore centro-occidentale in estensione all’intera regione in serata-nottata. I fenomeni saranno molto intensi sulle aree appenniniche occidentali con rovesci. Quota neve oltre i 2000 metri.

Le temperature massime quasi stazionarie tra 12 e 15 gradi. Venti deboli-moderati da est/sud-est con rinforzi sui rilievi, sul mare e sulla costa. Mare mosso, localmente molto mosso al largo.

Per la giornata di domani previste precipitazioni deboli-moderate irregolari, dapprima sulle pianure a ridosso del Po; nel pomeriggio estensione e intensificazione dei fenomeni su tutta la regione.

Le temperature stazionarie o in lieve aumento, con minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese tra 13 e 16 gradi. Venti deboli-moderati da est/nord-est, in intensificazioni dal pomeriggio. Rinforzi anche consistenti su costa e mare. Possibilità di mareggiate sul settore costiero. Mare molto mosso sotto costa, agitato al largo.