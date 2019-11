Bagnara di Romagna, auto investe pedone: grave 64enne trasportata all’ospedale di Bologna

Una donna di 64 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bologna dopo essere stata investita da un’auto nella serata di ieri, venerdì 22 novembre intorno alle 20.10, a Bagnara di Romagna in via Pilastrino.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza, l’auto medicalizzata e l’elicottero con cui hanno trasportato la donna all’ospedale di Bologna.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri.