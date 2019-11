Ravenna, inaugurata Jfk on ice, la grande pista per il pattinaggio su ghiaccio in Piazza Kennedy

È stata inaugura oggi sabato 23 novembre a Ravenna la pista per il pattinaggio su ghiaccio in Piazza Kennedy a Ravenna. JFK ON ICE è promossa da Confesercenti Ravenna insieme alla partnership tecnica della ditta Zannoni, in compartecipazione con il Comune di Ravenna e il media partner Radio Studio Delta. La grande pista è affiancata da una piccola area ristoro, da un chiosco dolciumi e dalla baita dell’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani Sangue, che sarà ospite fissa durante tutto il periodo di apertura dell’impianto (fino al 12 gennaio).

La pista osserverà i seguenti orari di apertura:

– dalle ore 9:00 alle ore 22:00 (dal lunedì al venerdì) o dalle ore 10:00 alle ore 24:00 (sabato e domenica) nei periodi dal 23 novembre al 20 dicembre 2019 e dal 7 al 12 gennaio 2020;

– dalle ore 10:00 alle ore 24:00 nel periodo dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020;

– dalle ore 15:00 alle ore 24:00 nelle giornate del 25 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020;

– dalle ore 10:00 del 31 dicembre 2019 alle ore 02:00 del 1° gennaio 2020.

In ogni fine settimana sono previsti eventi diversi, aggiornamenti disponibili sulla pagina Facebook dedicata JFK on ICE pista di pattinaggio sul ghiaccio. Tutti mercoledì giornata universitaria con ingresso ridotto a 5 euro per ogni studente universitario. Prezzo biglietto 7 euro.