Alfonsine. Tante iniziative contro la violenza sulle donne

Alfonsine ricorda la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne con alcune iniziative in programma lunedì 25 novembre.

Al mattino il banchetto informativo dell’associazione Incontradonne sarà presente in piazza Gramsci, al mercato cittadino, in piazza Monti, davanti alla Coop e al Conad. Inoltre, torna per il terzo anno la “Camminata in rosso” che come gli altri anni unirà tutti i Comuni della Bassa Romagna per dire no alla violenza. Il ritrovo è alle 20 in piazza Monti e alla partenza verrà scoperta una panchina colorata di rosso.

La serata proseguirà all’Auditorium delle scuole medie (via Murri 26), punto di arrivo della camminata, con un concerto del duo “Il Mistico e l’Aviatore”. Per l’occasione la voce di Balbi Luca e la chitarra di Francesco Cimatti si alterneranno a momenti di riflessione sul tema della violenza di genere. L’evento è a cura dell’associazione Incontradonne insieme con i ragazzi della scuola media, Demetra – Donne in aiuto e Arci Ravenna. L’ingresso è a offerta libera.