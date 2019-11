Allerta meteo gialla per criticità costiera e idraulica fino alla mezzanotte di lunedì 25 novembre

LA Protezione civile regionale ha emanato una nuova allerta meteo, con codice giallo, fino alle 24 lunedì 25 novembre per criticità costiera e idraulica.

In particolare per lunedì 25 novembre si prevede un rapido esaurimento delle precipitazioni già dal mattino. Ventilazione sulla costa inizialmente proveniente da nord-est con intensità inferiore a 10 m/s, in rotazione da nord e attenuazione nel corso della giornata.

Le previsioni di marea sono al limite della soglia di attenzione; tuttavia, considerando lo stato di criticità dei litorali a seguito del precedente evento, non si escludono locali impatti quali erosioni e ingressioni marine.

Fenomeni in attenuazione nelle 48 ore.