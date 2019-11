Ravenna. Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco impegnati nelle ricerche di un “presunto” cadavere in mare

La capitaneria di Porto di Ravenna e i Vigili del Fuoco sono impegnati dal pomeriggio di ieri, sabato 23 novembre, nelle ricerche di un presunto cadavere disperso nelle acque a largo dei lidi ravennati. L’allarme è stato lanciato ieri da un diportista, che ha dichiarato di aver visto un corpo tra le onde.

“Dopo l’interruzione notturna, le ricerche sono riprese questa mattina alle 8 sia in mare che in spiaggia- spiegano dalla Guardia Corstiera -. Al momento in mare vi sono una motovedetta della Guardia Costiera e una dei Vigili del Fuoco, coadiuvate anche da un elicottero del Vigili del Fuoco giunto da Bologna. Le ricerche proseguono anche lungo la costa, pattugliata da uomini della Capitaneria”.

Le condizioni del mare, quest’oggi non sono proibitive e quindi le ricerche proseguiranno anche nel pomeriggio, nell’area di mare che va da Lido Adriano a Porto Garibaldi.