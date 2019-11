Al Teatro Alighieri di Ravenna si è svolta ieri, sabato 23 novembre, la cerimonia di consegna dei premi della XLVIII edizione del Premio Guidarello per il giornalismo d’autore organizzato da Confindustria Romagna, condotta da Bruno Vespa e presentata da Margherita Ghinassi.

La serata è stata aperta da un prologo dedicato a Dante Alighieri e Federico Fellini, protagonisti degli eventi celebrativi del 2020 e 2021, di Ermanna Montanari e Marco Martinelli.

Il Guidarello ad honorem è stato assegnato al giornalista e scrittore Ferruccio de Bortoli, presidente della casa editrice Longanesi e già direttore del Corriere della Sera e del Sole24Ore.

Per il giornalismo nazionale, per la sezione società è stata premiata la cronista Agnese Pini, che da agosto guida La Nazione, prima donna in 160 anni di storia del quotidiano.

Nella sezione cultura il riconoscimento è stato attribuito ad Antonio Polito, vicedirettore del Corriere della Sera; per la sezione radio/televisione il premio è andato a Franco Di Mare, vicedirettore del TG1.

Per il giornalismo Romagna la giuria presieduta da Roberto Balzani ha premiato:

Roberto Gagnor (oggetto e sceneggiatura) e Giampaolo Soldati (disegni) per l’episodio Pico di Bisanzio e il mosaico barbaro in “Topolino” n. 3301, per la sezione Società, mentre per la sezione cultura il premio è andato a Fiorenzo Landi per il saggio Paolo Fabbri storico sul numero XXV di “Ravenna studi e ricerche”. Francesca Fialdini e Angela Rafanelli per il programma “In viaggio con lei: Rimini” trasmesso su RAI3, sono state premiate per la sezione audiovisivi.

Il premio Guidarello Turismo, attribuito dalla giuria guidata dal presidente di Federturismo, Gianfranco Battisti, è andato al comico Paolo Cevoli la web serie ‘Romagnoli dop’.

Ospiti della serata anche gli studenti della classe vincitrice del XIII Guidarello Giovani.

Il Premio Guidarello gode del patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Provincia di Ravenna, con la compartecipazione dell’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna, in partnership con Eni, con il sostegno Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e grazie a BPER Banca e Intesa Sanpaolo.