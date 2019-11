Martedì 26 novembre si riunisce il consiglio comunale di Cervia: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 26 novembre si riunisce il consiglio comunale di Cervia, a partire dalle ore 20, presso la Sede Municipale – Sala Consiliare. In seduta pubblica e in prima convocazione per la trattazione degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Presidente del Consiglio al Consiglio Comunale e preliminari di seduta:

• Approvazione verbale della seduta consiliare del 29/10/2019;

• Comunicazione della delibere di Giunta comunale n. 213 del 22/10/2019 contenente prelievo dal fondo di riserva;

• Presentazione del Progetto di Servizio CivilePunti all’o.d.g..

Presidente Gianni Grandu

Ratifica della delibera di g.C. N. 229 del 12/11/2019 adottata d’urgenza avente ad oggetto: ”variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019- 2021 e relativi allegati (art. 42 comma 4° e art. 175 comma 4° del tuel)”.

Vice sindaco Gabriele Armuzzi

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019- 2021 (art. 42 comma 2 e art. 175 comma 2 del t.U.E.L.) applicazione quota parte avanzo di amministrazione 2018 e aggiornamento al dup 2019-2021, conseguente alla modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 del d.Lgs n.50/2016.

Assessore Michele Fiumi

Istituzione mercato sperimentale di villa inferno, ai sensi del d.Lgs. 114/1998 e della l.R. 12/1999.

Consigliere Pierre Bonaretti

Ordine del giorno: “Cervia senza barriere”.

Consigliere Antonio Emiliano Svezia

Ordine del giorno per chiedere la costituzione di un tavolo di confronto permanente sulla non violenza.

Consigliere Dino Cellini e altri

Ordine del giorno: “Nomina del comandante del corpo di polizia locale”.

Consigliere Tiziano Francolini

Ordine del giorno: “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale concernenti I delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni”.