Ponti di Ravenna sotto osservazione: sono una sessantina, servono circa 20 milioni per metterli tutti in sicurezza

“Nell’agosto del 2018, all’indomani della tragedia del ponte Morandi, ci venne chiesto un monitoraggio urgente sugli oltre 30.000 ponti, viadotti e gallerie in gestione. In poche settimane consegnammo al Ministero delle Infrastrutture un quadro dettagliato da cui emergeva la necessità di intervenire su 5.931 strutture, su cui avevamo già pronti i primi progetti, e di procedere con indagini tecnico diagnostiche urgenti su 14.089 opere. Ci aspettavamo che questa analisi dettagliata portasse a risorse mirate, invece nulla è stato fatto. Non solo, le Province continuano ad essere sottoposte ad un assurdo blocco di assunzioni, del tutto ingiustificabile, che non ci permette di avere personale tecnico specializzato, ingegneri, progettisti, tecnici, indispensabili per far procedere rapidamente gli investimenti. Un blocco che sembra essere tutto ideologico, non giustificato da motivi tecnici né di spesa, frutto del pregiudizio contro le Province che non fa che riflettersi sui servizi ai cittadini, e perfino sulla loro incolumità e sicurezza”. Questo il commento del Presidente dell’UPI, Michele de Pascale, rispetto alla grave situazione d’emergenza che sta vivendo tutto il Paese, con danni pesantissimi alle infrastrutture viarie causati dal maltempo.

“Abbiamo chiesto a Governo e Parlamento di cancellare, nella Legge di Bilancio 2020, i limiti alle assunzioni di personale, per permetterci di ricostruire al meglio dell’efficienza le nostre strutture, svuotate dopo l’esodo imposto nel 2015, e anche di consentire a tutti gli enti locali di accedere al fondo per le progettazioni, oggi ad esclusivo appannaggio dei Comuni. Un fondo di 2,7 miliardi per 15 anni, da cui sono escluse Province e Città metropolitane, le istituzioni che hanno in gestione 7.400 scuole superiori, 130 mila chilometri di strade e 30.000 ponti, e a cui è demandato di assistere i Comuni, specie i piccoli, proprio nella progettazione. Senza il personale tecnico e la possibilità di accedere al fondo progettazione rischiamo di non potere utilizzare a pieno i finanziamenti. Proprio su queste due urgenze – aggiunge il presidente UPI Michele de Pascale – abbiamo avuto positive aperture da parte del Ministro delle Infrastrutture, Paola de Micheli, che all’Assemblea dei Presidenti delle Province ha sottolineato la necessità di assicurare a queste istituzioni il personale necessario per rafforzare la capacità di progettare. Una disponibilità che apprezziamo e su cui ci auguriamo si trovi accordo nel Governo”.

IL DOCUMENTO SUL MONITORAGGIO DELLE PROVINCE

Di seguito, il dossier Ponti realizzato tra agosto e settembre 2018 sulle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario.

Le Province delle Regioni a Statuto Ordinario (escluse le Città metropolitane) gestiscono circa 100 mila chilometri di strade su cui insistono almeno 30.000 tra ponti, viadotti e gallerie. Il 27 agosto scorso, a seguito della richiesta alle Province operata dai Provveditori Regionali alle Opere Pubbliche di effettuare un monitoraggio sulle opere infrastrutturali in gestione e di trasmetterne i risultati, l’Upi ha inviato una lettera a tutte le Province chiedendo di far pervenire anche all’Associazione i risultati del monitoraggio. Per agevolare la compilazione dei dati, l’Upi ha fornito alle Province una tabella con alcune indicazioni chiare. Questo perché le richieste che i provveditori avevano inviato erano molto disomogenee per Regione: si andava da una richiesta di dati estremamente dettagliata, con relazioni tecniche di accompagno a più vaghe richieste di accertamento dello stato di conservazione delle opere. Con il rischio, dunque, che arrivassero informazioni troppo diverse per essere poi utilizzate. Nella tabella di rilevazione l’Upi ha chiesto alle Province di distinguere due tipologie di segnalazioni: – quelle riguardanti le opere già sottoposte a monitoraggio o su cui siano stati avviati o programmati interventi, quindi con una fase di progettazione – quantomeno lo studio di fattibilità – già avviata e con una stima dei costi. Per queste opere è stata chiesta una indicazione di priorità. – quelle relative alle opere su cui si ritiene necessario procedere con indagini tecnico-diagnostiche approfondite, con la stima media dei costi necessari. Entro la prima settimana di settembre TUTTE le 76 Province hanno risposto alla richiesta del MIT inviando i dati.

I RISULTATI DEL MONITORAGGIO

I risultati del monitoraggio che presentiamo oggi disegnano questo quadro: Stimando in almeno 30.000 il patrimonio di opere infrastrutturali, in particolare ponti, viadotti e gallerie, in gestione alle Province:

5.931 sono le opere già sottoposte all’attenzione delle Province , su cui il quadro degli interventi necessari è chiaro, così come il totale delle risorse necessarie per intervenire, che ammonta a 2 miliardi 454 mila. Del totale 1.918 opere sono indicate in priorità 1. Necessitano cioè, di interventi urgenti in quanto già soggetti a limitazione del transito o della portata, se non chiusi. Secondo una stima Upi, le risorse necessarie per coprire questi interventi ammontano ad almeno 730 milioni.

, su cui il quadro degli interventi necessari è chiaro, così come il totale delle risorse necessarie per intervenire, che ammonta a 2 miliardi 454 mila. in quanto già soggetti a limitazione del transito o della portata, se non chiusi. Secondo una stima Upi, le risorse necessarie per coprire questi interventi ammontano ad almeno 730 milioni. 14.089 sono considerate opere da sottoporre a indagini tecnico diagnostiche. Per questo monitoraggio, la stima dei costi totale ammonta a circa 566 milioni.

Il totale delle risorse necessarie è pari a 3.020.126.536.

Nella tabella sopra, i dati sono divisi per Regione. Qui ricordiamo solo i dati della Regione Emilia-Romagna: 545 interventi già monitorati; 136 interventi hanno priorità 1; 197.101.577 sono gli euro previsti per questi interventi; 2.095 sono i monitoraggi da effettuare; 37.161.700 euro è il costo totale dei monitoraggi.

Dal 1979 ad oggi il parco mezzi circolante sulla rete stradale nazionale è aumentato di quasi 2 volte e mezzo. La circolazione dei mezzi pesanti è di circa il 10%. Senza una manutenzione periodica annuale l’intera funzionalità della rete viaria viene compromessa. Nel 2009 le Province avevano a disposizione per investimenti 1 miliardo 947milioni (strade, scuole). Nel 2013 si scende a 1 miliardo 328 milioni per arrivare nel 2015 a 981 milioni. Nel 2017 il calo si attesta a 712 milioni nel 2018, un crollo di oltre il 51% (fonte Siope). La spesa per le funzioni fondamentali (strade, scuole) è passata da 2 miliardi 168 milioni del 2010 a 1 miliardo 387 milioni nel 2015: una variazione pari a meno 36% (Fonte, Conti Consuntivi).

LO STATO DELL’ARTE IN PROVINCIA DI RAVENNA

Secondo il rapporto dell’UPI in provincia di Ravenna i ponti da sistemare nel 2018 (anno del rapporto) erano 61 e di questi 8 ponti richiedevano interventi di priorità uno. Le strutture da sottoporre a monitoraggio sarebbero invece 104. I costi per il rifacimento dei ponti ammonterebbero a poco meno di 20 milioni di euro.

La Provincia e il Comune di Ravenna hanno già previsto programmi di rifacimento di diversi ponti. Il Comune è già intervenuto sui Tre Ponti, sul Ponte di Via Trieste, sul Ponte di Via Romea Nord in Zona Bassette, su Ponte Assi mentre è già stato annunciato l’intervento sul ponte sullo scolo Canala sempre in via Romea Nord. In primavera 2020 verrà rifatto il ponte di Grattacoppa e nei prossimi tre anni sono previsti altri interventi.