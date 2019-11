Russi. Evade dai servizi domiciliari, 25enne arrestata dai Carabinieri

I Carabinieri di Ravenna, il 25 novembre 2019, hanno arrestato una 25enne di origine bosniaca per il reato di evasione: la donna, infatti, era sottoposta al regime della detenzione domiciliare da qualche mese presso il comune di Rimini.

La donna, nonostante la giovane età, lamenta un passato burrascoso nel quale ha collezionato numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In virtù di uno dei suoi trascorsi, la 25enne si trovava a scontare una pena ai domiciliari. La giovane, tuttavia, aveva alcuni permessi per allontanarsi da casa allo scopo di favorirne il recupero e trovarsi un lavoro.

Nel pomeriggio del 25 novembre, una pattuglia dei Carabinieri di Russi, ha notato delle persone aggirarsi tramite autovettura con fare decisamente sospetto nel centro cittadino. Gli agenti hanno dunque proceduto a fermare il veicolo effettuando dei controlli trovando due uomini e la donna a bordo, tutti di etnia Rom. I Carabinieri, ulteriormente insospettiti dall’atteggiamento irrequieto delle persone fermate, hanno intuito che nascondessero qualcosa: dopo la verifica delle identità, gli agenti hanno infine appurato che, la donna, era sottoposta alla detenzione domiciliare in Rimini e si trovava a Russi in violazione dei permessi.

In seguito agli accertamenti di rito la 25enne è stata così dichiarata in stato di arresto per il reato di evasione. L’indomani, condotta davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito Direttissimo, alla giovane è stato confermato il regime detentivo domiciliare.