Abusivismo ambulante nel faentino: sequestrati centinaia di articoli tra borse, abbigliamento e fiori

Le Pattuglie della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina continuano a lavorare su tutto il territorio: con l’avvicinarsi delle festività natalizia sono stati intensificati anche i controlli contro l’abusivismo commerciale, con particolare attenzione in prossimità dei mercati cittadini e dei centri commerciali, dove in questi giorni si registra un aumento del numero di frequentatori.

Nel settore dei pubblici esercizi la polizia locale manfereda si muove sulla linea di un controllo dell’abusivismo ambulante: questi controlli hanno portato a sequestrare negli ultimi giorni centinaia di articoli: borse, ombrelli, capi d’abbigliamento, fiori. Lo scopo di tali controlli è favorire il commercio legale, contrastando, invece in maniera decisa, quanti si pongono fuori dalle norme a vantaggio di chi lavora nella legalità e giustamente chiede il rispetto delle regole.