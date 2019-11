Preleva quasi 28mila euro dal conto del cliente: arrestato a Ravenna ex direttore di banca

Da febbraio 2019, con in totale una trentina di operazioni bancomat effettuate, il 43enne bancario Fabio Viarani, residente a Lugo, avrebbe prelevato quasi 28mila euro dal conto di un facoltoso cliente, un 68enne, residente a Ravenna, all’oscuro dell’esistenza di un secondo bancomat a lui intestato e del quale non era mai venuto in possesso. La notizia è riportata da Il Resto del Carlino, in edicola oggi, mercoledì 27 novembre. Il 43enne, all’epoca dei fatti direttore di banca della filiale di Ravenna di un noto colosso bancario e da qualche mese dipendente di un altro istituto è stato arrestato dai Carabinieri di via Alberoni, dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre cercava di effettuare un prelievo allo sportello con la carta intestata al cliente. Prelievo che non è andato a buon fine, questa volta, perché la carta era stata da poco bloccata dalle forze dell’ordine dopo la denuncia del titolare della carta, dello scorso 13 novembre.

Il 43enne si è così diretto verso i sacchi dell’immondizia, probabilmente per disfarsi della carta, e alla vista dei carabinieri l’avrebbe lasciata cadere a terra. Carta risultata essere quella da cui venivano effettuate le operazioni fraudolente.