A Russi ripartono le Conversazioni educative: focus su tempo libero, concentrazione ed errori

Ogni anno il Comune di Russi organizza degli incontri con esperti, per informare, discutere e confrontare molteplici aspetti della vita educativa, della scuola e dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. Per l’inverno 2019/2020 sono stati organizzati tre incontri presso la Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia 10.

Venerdì 29 novembre 2019 ore 18

“E ora che faccio?”

Riflessioni su bimbi, genitori e tempo libero. Incontro dedicato a operatori e genitori di bimbi in età 0/6 anni, con Riccardo Bertaccini, psicoterapeuta e scrittore. Durante la conversazione è aperto uno spazio bimbi con personale dedicato.

Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 18

“Che fatica concentrarsi!”

Come sostenere i ragazzi alle prese con lo studio. Incontro dedicato a operatori e genitori di ragazzi adolescenti, con Maria Longoni, psicologa e psicoterapeuta.

Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 18

“Sbagliando si impara”

Sostenere le autonomie dei bambini per farli crescere sicuri. Incontro dedicato a operatori e genitori di bimbi in età 6/11 anni, con Alessandra Marcazzan, psicologa e psicoterapeuta.

Per informazioni

Ufficio Servizi alla Persona

Via Cavour, 21

Telefono: 0544 587648

Email: istruzione@comune.russi.ra.it