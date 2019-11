Faenza. Ladro di biciclette beccato grazie alle telecamere di vidoesorveglianza

Ieri, giovedì 27 novembre 2019, i vigili faentini hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna un cittadino macedone di 19 anni residente a Faenza per il reato di furto aggravato.

Qualche giorno fa, il ragazzo si era impossessato di una bicicletta elettrica di un anziano faentino 70enne che era entrato in un bar a bere un caffè, lasciando il proprio veicolo incustodito ed aperto all’esterno del locale. Uscito dopo un paio di minuti l’anziano non aveva più trovato il proprio velocipede. Avendo notato che vi erano alcune telecamere della videosorveglianza pubblica, l’uomo si è immediatamente recato al Comando di via Baliatico per denunciare la cosa.

Ed infatti tutto l’accaduto era stato ripreso dall’impianto di videosorveglianza pubblica. Pertanto, a seguito della denuncia della parte offesa, gli agenti della polizia locale hanno estrapolato le immagini delle telecamere e sono riusciti ad individuare ed identificare il responsabile del fatto, filmato nell’atto di rubare la bicicletta.

Al momento del furto il ragazzo aveva coperto il volto con uno scaldacollo, peccato per lui che il sistema di videosorveglianza lo aveva ripreso, anche in altri punti della città a volto completamente scoperto.

Nei giorni successivi il giovane è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale ed è stato portato presso il Comando, dove è stato identificato e messo alle strette: dopo aver visionato le immagini ha confessato il fatto e restituito la bicicletta.

La bicicletta è stata così restituita al proprietario.

E’ il quinto ladro di biciclette fermato ed identificato dalla Polizia locale grazie ai sistemi di videosorveglianza negli ultimi due mesi.

Nei precedenti casi, gli autori erano tutti minori, mentre in questo caso si tratta di un ragazzo appena maggiorenne. Quattro volte su cinque le biciclette erano state lasciate aperte dai proprietari.