Fair Play fa tappa a Ravenna: in piazza del Popolo appuntamento con la sicurezza stradale

Fa tappa anche a Ravenna la campagna “Fair Play. In strada muoviti secondo le regole” promossa e finanziata dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna con la collaborazione del Comune di Ravenna.

Venerdì 29 novembre, in piazza del Popolo, si incontreranno i rappresentanti di diverse “categorie” di utenti della strada in un momento di lavoro e di scambio, agevolato da una facilitazione anche grafica, finalizzato a rinnovare la firma di un vero e proprio patto per condividere al meglio le strade: l’obiettivo della campagna è infatti promuovere una migliore convivenza civile, ripensando alle strade come spazi condivisi. Accanto ai lavori del gruppo i cittadini e i passanti saranno interessati dalla compilazione di un brevissimo questionario sui propri comportamenti in strada con l’omaggio di gadget e materiali di approfondimento dedicati.

In mattinata si unirà ai lavori Roberto Giovanni Fagnani, assessore a Lavori pubblici, grandi infrastrutture, mobilità, subsidenza e servizi geologici, sport.