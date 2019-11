Porto Fuori. Furto alla casina di Babbo Natale, amarezza dell’Associaizone Genitori: “Gesto ignobile”

Gli Allegri Genitori di Porto Fuori, Associazione molto attiva nella frazione, che “da tempo si sta accingendo ad allestire la casina di Babbo Natale in merito all’imminente evento‘Ti Porto Fuori il Natale’, denuncia il furto vigliacco del materiale necessario all’allestimento dell’evento stesso”.

“Svaniscono in tal modo i sacrifici di genitori che per mesi hanno regalato molto del proprio tempo libero, seppur stanchi del lavoro quotidiano, per creare quell’angolo socio-culturale di riferimento per la Comunità di questo paese – dichiarana l’Associazione. – Il gesto è ignobile e l’amarezza regna sovrana”.