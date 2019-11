“Shoah inventata dagli ebrei”: tanta solidarietà allo scrittore ebreo insultato, ma le offese continuano

Insultato perché ebreo: è accaduto a Roberto Matatia, giornalista e scrittore faentino di origini ebraiche, durante una serata al Cinema Sarti di Faenza. Dopo aver sentito alcuni insulti verso il popolo ebraico da un uomo alle sue spalle, Matatia si è infatti girato rimproverando l’uomo: “Lo sa che io sono ebreo, e che la mia famiglia è stata massacrata ad Auschwitz?” che gli ha però risposto ‘per le rime’ senza battere ciglio: “Lo so che lei è ebreo. La Shoah è stata inventata dagli ebrei per dominare il mondo. Si informi meglio” (QUI la vicenda completa). Matatia solo due settimane fa aveva ricevuto minacce via Messanger.

LE OFFESE CONTINUANO

Le offese purtroppo sono continuate, pur giungendo da altre parti, come ha denunciato lo stesso Matatia sul suo profilo Facebook: “Ma cosa ho fatto di male per dover avere a che fare con certi soggetti?” ha commentato riportando un post che ha fatto seguito alla sua denuncia della vicenda. Post che, a proposito della Shoah, recita: “Non metto in dubbio che sia successo, anche fossero state solo 200 persone sarebbe stata una tragedia, ma ho sentito molte interviste e mi sa che le cose non sono andate proprio come insegnano a scuola … a partire dagli articoli di giornale dove già alla fine dell’800 si metteva in guardia sull’imminente strage di 6 milioni di ebrei quando Hitler non era ancora conosciuto…il fatto che Hitler avesse appena preso il nobel per la pace… il tentativo di pace con l’Inghilterra… la persecuzione dei tedeschi in Polonia… insomma, diciamo che la storia la scrivono i vincitori”.

TANTA SOLIDARIETA’

Per fortuna, è tanta la solidarietà che si è riversata sullo scrittore, a cominciare da quella del Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi, che ha espresso “solidarietà a Roberto Matatia e alla sua famiglia. Come sindaco di questa città mi vergogno per quanto accaduto. Ma sono certo che l’ignoranza non prevarrà. Faenza è altro”.

Anche SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza che ha organizzato la serata alla quale Matatia è stato insultato, dimostra la sua solidarietà e spiega: “Sos Donna ha ricordato la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) con una serie di iniziative tra cui l’ormai tradizionale “cine-aperitivo” con ingresso a offerta libera in sostegno alle donne accolte dal centro, che si è svolto presso il Cinema Sarti in data 26 novembre. Alle ore 20.30 la sala si è affollata delle molte persone intervenute per il buffet offerto dalle volontarie dell’Associazione e per la proiezione del film “Nome di donna” che è seguita alle ore 21.00. Le volontarie dell’Associazione sono uscite molto soddisfatte dalla serata per la buona risposta da parte del pubblico intervenuto e per la grande sensibilità che la cittadinanza faentina da sempre mostra alla mission del centro antiviolenza”.

Per questo si è creato un grande sconcerto tra le associate di SOS Donna “quando questa mattina abbiamo appreso dell’episodio accaduto a Roberto Matatia, noto scrittore faentino di origine ebraica, durante la serata e che lo stesso ha denunciato tramite il suo profilo Facebook. Il Sig. Matatia ha riferito infatti che mentre si trovava in sala insieme alla sua famiglia, in attesa dell’inizio della proiezione del film, è stato attirato da una conversazione che alcune persone stavano avendo proprio dietro di lui in cui definivano la Shoah “una memoria pilotata dagli ebrei”. Lo scrittore, molto attivo nell’opera di sensibilizzazione al dramma della Shoah, ha reagito a queste parole informando queste persone delle sue origini ebraiche e del fatto che la sua famiglia è stata massacrata ad Aushwitz e i suoi interlocutori, in tutta risposta, hanno affermato che ne erano al corrente e che “la Shoah è stata inventata dagli ebrei per dominare il mondo”. E’ significativo il fatto che simili affermazioni negazioniste nei confronti di un avvenimento storico come l’Olocausto siano state pronunciate poco prima dell’intervento dell’operatrice di SOS Donna, durante il quale è stata denunciata l’affermazione del Consigliere comunale di Casalecchio di Reno che in un post su Facebook in occasione del 25 novembre ha negato la portata del fenomeno della violenza maschile contro le donne in Italia richiamando la cosiddetta Sindrome di Alienazione Parentale (o PAS), disconosciuta dalla comunità scientifica internazionale”.

L’Associazione SOS Donna, “amareggiata dall’episodio, si dissocia da simili affermazioni avvenute durante una delle iniziative da noi organizzate e vuole esprimere tutta la propria solidarietà e il proprio sostegno alla famiglia Matatia. Gli eventi da noi organizzati sono aperti a tutte e tutti, sperando sempre nella grande partecipazione che abbiamo visto ieri sera e ci auspichiamo che simili episodi non si ripetano. Ci teniamo a precisare inoltre che la nostra Associazione non aderisce a nessun partito e a nessuna ideologia politica precisa in quanto la nostra missione è un’altra, ma ci preme sottolineare che il nostro centro antiviolenza si fonda sui valori di antirazzismo, antisessismo e antifascismo in quanto l’aiuto ed i servizi offerti sono rivolti a tutte le donne che subiscono violenza, indipendentemente dalla loro provenienza, cultura, religione, appartenenza politica o status sociale”.

Anche il M5S Faenza ha commentato l’increscioso avvenimento: “Mentre il Consiglio comunale di Faenza si appresta ad approvare un ordine del giorno a sostegno di Liliana Segre, presentato anche dal nostro gruppo, apprendiamo con sdegno e sgomento delle offese e delle minacce subite dal nostro concittadino Roberto Matatia, vittima di un attacco razzista, antisemita e negazionista della peggior specie. Vergognosi insulti alla memoria, alla storia, all’intelligenza, che non vanno solo condannati, ma contrastati e combattuti con tutte le forze. Esprimiamo massima solidarietà a Matatia e alla sua famiglia”.

Mentre per Ilaria Visani, Capogruppo Articolo 1 Faenza, “Leggere le parole di Roberto Matatia fa venire i brividi. Sentire raccontare di nuovo che anche qui nella nostra città c’è chi offende, discrimina e mente in nome dell’ignoranza e della violenza verbale è un qualcosa che fa accapponare la pelle e salire la rabbia. Quella rabbia che Roberto Matatia ha condiviso sui social è anche la nostra. L’orrore delle discriminazioni e della Shoah sono ferite ancora sanguinanti per un Paese che vuole essere civile e per qualunque essere umano. Chi si sente libero di negare la storia e di perseguire folli teorie razziste mentendo persino alla scienza non può che trovare di fronte a lui una ferma condanna. Ma non basta. Dobbiamo trovare il coraggio di controbattere a queste violenze verbali. Dobbiamo continuare a lottare ogni giorno e in ogni ambito per coltivare la memoria e la conoscenza di questi orrori e la gravità delle loro conseguenze. Eppure ancora oggi su questi temi si fatica a trovare l’unanimità e il coraggio di esporsi pubblicamente. Proprio questa sera in Consiglio comunale verrà presentato e discusso un ordine del giorno di solidarietà alla Senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah e vittima di numerosi e continui attacchi a sfondo antisemita e razzista, ma non tutti i gruppi consiliari hanno accettato di firmare il testo presentato. Noi di Articolo 1 esprimiamo quindi sincera e profonda solidarietà a Roberto Matatia e alla sua famiglia, ringraziandolo per il lavoro di ricerca e testimonianza che da anni fa su questi temi e su questi orrori, aiutando Faenza tutta a mantenere vivi gli anticorpi che solo la memoria e l’impegno diretto possono coltivare al fine di difendere e promulgare quei valori di uguaglianza, di libertà e di giustizia che sono valori fondanti del nostro ordinamento democratico”.

Tantissime anche le manifestazioni di solidarietà e vicinanza anche sul profilo facebook di Matatia.